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ЕС не будет запрещать экспорт вакцин от коронавируса со своей территории

Брюссель, Среда 27 января 2021 16:04
ЕС не будет запрещать экспорт вакцин от коронавируса со своей территории
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Европейский союз создает только механизм мониторинга экспорта вакцин от коронавируса, произведенных на территории объединения. И не планирует блокировать их вывоз.

Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Дубравка Шуица, сообщает ANSA.

Она отметила, что создание механизма предназначено для понимания кто и куда отправляет вакцины из Евросоюза.

"Никто экспорт блокировать не будет. Мы хотим внести ясность касательно процесса, чтобы понимать, кто, куда и какие вакцины поставляет из ЕС. Не будет запретов, хотим просто полной прозрачности со стороны производителей вакцины", - сказала Шуица.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны. Незадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

Из-за этого возникла обеспокоенность в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не хочет видеть ограничений со стороны ЕС.

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