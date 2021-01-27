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В Британии беспокоятся из-за намерения ЕС контролировать экспорт вакцин

Лондон, Среда 27 января 2021 10:42
В Британии беспокоятся из-за намерения ЕС контролировать экспорт вакцин
Фото: Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на намерение Европейского союза контролировать экспорт вакцин от коронавируса. Джонсон заявил, что не хочет видеть ограничений со стороны ЕС.

Об этом сообщает Politico.

По его словам, разработка вакцин была примером международного сотрудничества и нужно и дальше так работать.

"Я не хотел бы видеть ограничений на поставку средств персональной защиты между границами, или поставок медикаментов. И я не хочу видеть ограничений в отношении вакцин или их составляющих. По моему мнению, это вполне соответствует здравому смыслу и такая позиция имеет широкую поддержку и в самом ЕС", - сказал премьер.

Вместе с тем, британский глава Минздрава Мэтт Хэнкок считает, что это не повлияет на график поставок вакцин в Британию.

Напомним, Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

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