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ЄС не буде забороняти експорт вакцин від коронавірусу зі своєї території

Брюссель, Середа 27 січня 2021 16:04
ЄС не буде забороняти експорт вакцин від коронавірусу зі своєї території
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Європейський союз створює тільки механізм моніторингу експорту вакцин від коронавіруса, вироблених на території об'єднання. І не планує блокувати їх вивезення.

Про це заявила заступник голови Єврокомісії Дубравка Шуіца, повідомляє ANSA.

Вона зазначила, що створення механізму призначене для розуміння хто і куди відправляє вакцини з Євросоюзу.

"Ніхто блокувати експорт не буде. Ми хочемо внести ясність щодо процесу, щоб розуміти, хто, куди і які вакцини поставляє з ЄС. Не буде заборон, хочемо просто повної прозорості з боку виробників вакцини", - сказала Шуица.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни. Незадовго до цього AstraZeneca і Pfizer повідомили про зриви поставок в першому кварталі 2021 року.

Через це виникла стурбованість у Великобританії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що не хоче бачити обмежень з боку ЄС.

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