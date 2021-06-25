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ЕС будет занимать позицию силы в отношениях с Россией, - глава Еврокомиссии

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Брюссель, Пятница 25 июня 2021 19:38
ЕС будет занимать позицию силы в отношениях с Россией, - глава Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Еврокомиссии (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз во время выстраивания отношений с Россией будет исходить из позиции силы. ЕС будет защищать свои ценности и продвигать собственные интересы.

Об этом она заявила в Брюсселе во время пресконференции по итогам саммита ЕС.

Как отметила фон дер Ляйен, Европа будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для России.

"В отношениях с Россией... мы имеем позицию силы. Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти ... и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику", - пояснила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что сейчас отношения с Россией на отрицательной спирали, но ЕС настроен давать ответ Москве за ее нарушение прав человека и попытки подорвать европейские ценности.

"Поэтому мы (лидеры ЕС - ред.) согласились отталкивать, когда Россия направляет действия против ЕС и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам ", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, до этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что ЕС готов вводить новые санкции против России, если это будет необходимо.

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