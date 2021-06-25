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ЄС займатиме позицію сили у відносинах з Росією, - глава Єврокомісії

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Брюссель, П'ятниця 25 червня 2021 19:38
ЄС займатиме позицію сили у відносинах з Росією, - глава Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз під час будування відносин з Росією буде виходити з позиції сили. ЄС буде захищати свої цінності та просувати власні інтереси.

Про це вона заявила у Брюсселі під час пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Як зазначила фон дер Ляєн, Європа виходитиме з позиції економічної сили, оскільки ЄС є найбільшим торговельним партнером для Росії.

"У відносинах з Росією… ми маємо позицію сили. Росія представляє менше ніж 5% товарів, які були імпортовані в ЄС. Водночас Євросоюз є найбільшим торговельним партнером для Росії, і ми поставляємо туди понад 47% російського імпорту. Цей дисбаланс, ймовірно, зростатиме ... і Росія буде змушена адаптувати власну економіку", - пояснила вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що наразі відносини з Росією на негативній спіралі, але ЄС налаштований давати відповідь Москві за її порушення прав людини та спроби підірвати європейські цінності.

"Тож ми (лідери ЄС - ред.) погодилися відштовхувати, коли Росія спрямовує дії проти ЄС і проти того, за що ми стоїмо, коли вона порушує права людини. Ми будемо стримувати Росію, коли вона намагатиметься підривати наші інтереси. І ми будемо взаємодіяти з Росією, коли це відповідатиме нашим інтересам", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, до цього глава Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що ЄС готовий вводити нові санкції проти Росії, якщо це буде необхідно.

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