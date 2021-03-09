ЕС будет выдавать COVID-паспорта привитым вакцинами из Китая и РФ, - Bloomberg

Сообщается, что так называемый COVID Card или "цифровой зеленый сертификат" будет состоять из трех документов. В них будет указана информация о вакцинации, результаты теста на COVID-19 и данные о том, излечился ли человек от болезни.

Паспорт будет выдаваться тем, кто привился одобренными в ЕС вакцинами, а также тем, кто вакцинировался препаратом, который получил разрешение на экстренное применение в отдельных странах. Например, Венгрия уже начала вакцинацию населения вакцинами, произведенными в России и Китае.

В то же время подчеркивается, что проект постановления Еврокомиссии еще может измениться.