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ЕС будет выдавать COVID-паспорта привитым вакцинами из Китая и РФ, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Европейский союз предложит проект COVID-паспортов для зарубежных поездок уже на следующей неделе. Ожидается, что их будут выдавать не только тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, который ознакомлен с проектом документа Европейской комиссии.

Сообщается, что так называемый COVID Card или "цифровой зеленый сертификат" будет состоять из трех документов. В них будет указана информация о вакцинации, результаты теста на COVID-19 и данные о том, излечился ли человек от болезни.

Паспорт будет выдаваться тем, кто привился одобренными в ЕС вакцинами, а также тем, кто вакцинировался препаратом, который получил разрешение на экстренное применение в отдельных странах. Например, Венгрия уже начала вакцинацию населения вакцинами, произведенными в России и Китае.

В то же время подчеркивается, что проект постановления Еврокомиссии еще может измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может запустить COVID-паспорта до лета.

Всемирная организация здравоохранения уже выступила в поддержку этой идеи.

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Новости Украины ЕвросоюзпаспортCOVID-19
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