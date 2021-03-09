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ЄС видаватиме COVID-паспорта щепленим вакцинами з Китаю та РФ, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Європейський союз запропонує проект COVID-паспортів для зарубіжних поїздок вже наступного тижня. Очікується, що їх будуть видавати не тільки тим, хто вакцинувалася схваленими в ЄС препаратами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, яке ознайомлене з проектом документа Європейської комісії.

Повідомляється, що так званий COVID Card або "цифровий зелений сертифікат" буде складатися з трьох документів. В них буде вказана інформація про вакцинацію, результати тесту на COVID-19 і дані про те, чи вилікувалася людина від хвороби.

Паспорт буде видаватися тим, хто прищепився схваленими в ЄС вакцинами, а також тим, хто вакцинувалася препаратом, який отримав дозвіл на екстрене застосування в окремих країнах. Наприклад, Угорщина вже почала вакцинацію населення вакцинами, виробленими в Росії та Китаї.

У той же час підкреслюється, що проект постанови Єврокомісії ще може змінитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може запустити COVID-паспорти до літа.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже виступила на підтримку цієї ідеї.

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Новини України ЕвросоюзпаспортCOVID-19
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