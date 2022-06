ЄС не буде вводити санкції проти патріарха Кирила через позицію Угорщини, - ЗМІ

Зазначається, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував рішення ЄС щодо глави Московського патріархату. Через це в Брюсселі вирішили не вводити санкції проти російського патріарха.

"Орбан вперше вимагав їх виключення (санкцій проти патріарха Кирила, - ред.) на початку травня, але це не обговорювалося на зустрічі лідерів ЄС в понеділок... Його вимога розлютила багатьох послів ЄС, але вони в кінцевому підсумку прийняли вимогу Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Також інформацію про те, що санкції проти глави Московського патріархату виключили з шостого пакета підтвердив журналіст Рікард Йозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine