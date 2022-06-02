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ЄС не буде вводити санкції проти патріарха Кирила через позицію Угорщини, - ЗМІ

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Брюссель, Четвер 02 червня 2022 17:30
ЄС не буде вводити санкції проти патріарха Кирила через позицію Угорщини, - ЗМІ Фото: ЄС не буде вводити санкции проти патріарха Кирила (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз не буде вводити персональні санкції проти патріарха Кирила в рамках шостого пакета. Причиною стала позиція Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував рішення ЄС щодо глави Московського патріархату. Через це в Брюсселі вирішили не вводити санкції проти російського патріарха.

"Орбан вперше вимагав їх виключення (санкцій проти патріарха Кирила, - ред.) на початку травня, але це не обговорювалося на зустрічі лідерів ЄС в понеділок... Його вимога розлютила багатьох послів ЄС, але вони в кінцевому підсумку прийняли вимогу Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Також інформацію про те, що санкції проти глави Московського патріархату виключили з шостого пакета підтвердив журналіст Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, що за словами Йозвяка, посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Його мають оголосити завтра.

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