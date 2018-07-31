ЕС не будет строить новые терминалы для газа из США, - WP

В данный момент в этом нет необходимости

Европа вряд ли сойдет со своих текущих планов построить заводы для импорта сжиженного газа. Об этом сообщает американское издание Washington Post.

Такое заявление экспертов по энергетике высказывает сомнения в заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он обеспечил обязательства Европейского союза (ЕС) по строительству 11 портов для усиления американского экспорта.

Несмотря на то, что было около десяти спроектированных предложений, вряд ли в ближайшее время в ЕС появится больше 3-4 новых терминалов. Более того, ЕС имеет мало возможностей для поощрения частных компаний ускорить построение новых заводов.

"У нас достаточно мощности. Нам может понадобиться чуть больше в отдельных регионах. Но я не вижу, зачем нам еще 11 новых терминалов", - заявил научный сотрудник Оксфордского института энергетики Тиэрри Брос.

Терминалам сжиженного природного газа (СПГ) придется конкурировать с тремя большими газопроводными проектами - двумя с России и одним из Каспийского моря.

"ЕС не решает, сколько терминалов для сбора сжиженного природного газа построить; это зависит от коммерции. Те, которые уже построены, будут принимать газ из наиболее конкурентных источников, которые возможно будут американскими, а может и нет. Рынок будет решать, ЕС купит больше сжиженного газа в США, а не Юнкер", - заявил Джейсон Бордфон, директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Также издание напоминает, что среди производителей СПГ существует большая конкуренция. Катар и Австралия являются крупнейшими экспортерами и будут соперниками для США, даже когда появятся новые американские экспортные компании.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ЕС готов построить 11 портов для приема сжиженного газа из США.