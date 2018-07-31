ЄС готовий побудувати 11 портів для прийому газу зі США, - Трамп

ЄС готовий побудувати 11 портів для прийому зрідженого газу зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати і Європейський союз (ЄС) ведуть переговори про будівництво портів для прийому американського скрапленого газу. Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте 30 липня, повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

Під час зустрічі американський президент і італійський прем'єр'єр обговорили низку питань щодо безпеки Італії, в тому числі і енергетичної.

Торкнувшись питання газопроводу, Трамп заявив, що США може запропонувати альтернативу.

"Ми вже розмовляємо з Євросоюзом про будівництво від 9 до 11 портів, через які вони заплатять, так щоб ми могли надіслати наш скраплений газ в різні частини Європи", - заявив американський президент.

Також Трамп додав, що санкції проти Росії залишаться незмінними.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Фенон заявив про категоричну опір проекту "Північний потік-2". Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.