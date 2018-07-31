ЄС не будуватиме нові термінали для газу зі США, - WP

В даний момент в цьому немає потреби

Європа навряд чи зійде з своїх поточних планів побудови невеликої кількості заводів для імпорту зрідженого газу. Про це повідомляє американське видання Washington Post.

Така заява експертів з енергетики висловлює сумніви в заяві президента США Дональда Трампа про те, що він забезпечив зобов'язання Європейського союзу (ЄС) щодо будівництва 11 портів для посилення американського експорту.

Попри те, що було близько десяти спроектованих пропозицій, навряд чи найближчим часом в ЄС з'явиться більше 3-4 нових терміналів. Більш того, ЄС має мало можливостей для заохочення приватних компаній пришвидшити побудову нових заводів.

"У нас досить потужності. Нам може знадобитися трохи більше у окремих регіонах. Але я не бачу, навіщо нам ще 11 нових терміналів", - заявив науковий співробітник Оксфордського інституту енергетики Тіеррі Брос.

Терміналам зрідженого природного газу (ЗПГ) доведеться конкурувати з трьома великими газопровідними проектами - двома з Росії та одним з Каспійського моря.

"ЄС не вирішує, скільки терміналів для збору зрідженого природного газу побудувати; це залежить від комерції. Ті, які вже збудовані, будуть приймати газ із найбільш конкурентних джерел, які можливо будуть американськими, а може й ні. Ринок буде вирішувати, чи ЄС купить більше зрідженого газу у США, а не Юнкер", - заявив Джейсон Бордфон, директор Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Також видання нагадує, що серед виробників ЗПГ існує велика конкуренція. Катар та Австралія є найбільшими експортерами і будуть суперниками для США, навіть коли з'являться нові американські експортні компанії.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що ЄС готовий побудувати 11 портів для прийому зрідженого газу зі США.