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ЕС будет искать новую модель развития после пандемии

Новости » В мире     06.07.2020 - 05:17
ЕС будет искать новую модель развития после пандемии
Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)

Коронавирус практически остановил экономику Европы

Не все страны Евросоюза смогут самостоятельно преодолеть последствия экономического кризиса после пандемии. В ЕС планируют найти новый формат европейского развития либеральных демократий и экономик.

Об этом сообщает пресс-службе Совета Европы.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, карантинные меры вызвали ослабление связей между государствами внутри Евросоюза.

Европе следует приложить совместные усилия в реализации так называемого проекта больших преобразований, центральными идеями которого являются достижения к 2050 году: ориентация на "зеленую" экономику, переход на цифровые технологии, сокращения неравенства между странами для обеспечения устойчивости экономики.

"Взглянуть на вещи шире, чем размер ВВП, - это проблема и, возможно, даже экзистенциальная проблема будущего наших либеральных демократий", - сказал глава Евросовета.

Он отметил, что ЕС необходимы преобразования социальной рыночной экономики и усиление ее кругового характера. Поэтому уже сейчас необходимо начинать дискуссию политиков, экономистов и общественности по поводу новой европейской модели развития.

Напомним, глава Европейского центрального банка Кирстин Лагард заявила, что страны еврозоны прошли тяжелейший этап COVID-19. При этом властям необходимо подготовиться к возможной второй волне.

Лагард заявляла, что коронавирус может вызвать в ЕС крупный экономический шок; в апреле она уточняла, что пандемия привела к ухудшению ситуации в производственной сфере и на рынке труда.

В то же время Reuters писал, что Лагард на видеоконференции глав государств и правительств ЕС спрогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может упасть на 15%.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины ЕвросоюзэкономикаКоронавирус
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