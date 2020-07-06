ЄС буде шукати нову модель розвитку після пандемії

Коронавірус практично зупинив економіку Європи

Не всі країни Євросоюзу зможуть самостійно подолати наслідки економічної кризи після пандемії. В ЄС планують знайти новий формат європейського розвитку ліберальних демократій і економік.

Про це повідомляє прес-службі Ради Європи.

За словами глави Євроради Шарля Мішеля, карантинні заходи викликали ослаблення зв'язків між державами всередині Євросоюзу.

Європі слід докласти спільні зусилля в реалізації так званого проекту великих перетворень, центральними ідеями якого є досягнення до 2050 року: орієнтація на "зелену" економіку, перехід на цифрові технології, скорочення нерівності між країнами для забезпечення стійкості економіки.

"Поглянути на речі ширше, ніж розмір ВВП, - це проблема і, можливо, навіть екзистенційна проблема майбутнього наших ліберальних демократій", - сказав глава Євроради.

Він зазначив, що ЄС необхідні перетворення соціальної ринкової економіки та посилення її кругового характеру. Тому вже зараз необхідно починати дискусію політиків, економістів і громадськості з приводу нової європейської моделі розвитку.

Нагадаємо, глава Європейського центрального банку Кірстін Лагард заявила, що країни єврозони пройшли найважчий етап COVID-19. При цьому владі необхідно підготуватися до можливої другої хвилі.

Лагард заявляла, що коронавірус може викликати в ЄС великий економічний шок; у квітні вона уточнювала, що пандемія призвела до погіршення ситуації у виробничій сфері та на ринку праці.

У той же час Reuters писав, що Лагард на відеоконференції глав держав і урядів ЄС спрогнозувала, що економіка єврозони через пандемії може впасти на 15%.