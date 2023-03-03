ЄС буде допомагати стримувати російську агресію після вступу України до блоку, - президент Латвії

Він зазначив, що Литва підтримує мирний план президента України, який складається з 10 кроків.

"Мирна формула - це те, що дозволить створити довготривалий мир, який ґрунтується на нормах міжнародного права, який також передбачає повну територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Без цього мир не буде довготривалим, а нам потрібен довготривалий мир", - сказав Левітс.

Президент Латвії також зазначив, що західним країнам слід готувати плани на довгий період у зв'язку з тим, що країна-агресор залишається "під боком".

"Звичайно, коли Україна увійде до складу європейської родини, ми також будемо допомагати стримувати Росію від подальших агресій", - запевнив він.

Нагадаємо, Латвія вже виділила більше 1% свого ВВП на військову допомогу Україні.

Також зазначимо, що Зеленський передав Левітсу список першочергових потреб України для оборони.

Тим часом президент України заявляв, що держава зможе стати повноцінним членом ЄС через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

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