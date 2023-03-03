ЕС будет помогать сдерживать российскую агрессию после вступления Украины в блок, - президент Латвии

Он отметил, что Литва поддерживает мирный план президента Украины, который состоит из 10 шагов.

"Мирная формула - это то, что позволит создать долговременный мир, основанный на нормах международного права, который также предусматривает полную территориальную целостность Украины в пределах границ 1991 года. Без этого мир не будет долговременным, а нам нужен долговременный мир", - сказал Левитс.

Президент Латвии также отметил, что западным странам следует готовить планы на долгий период в связи с тем, что страна-агрессор остается "под боком".

"Конечно, когда Украина войдет в состав европейской семьи, мы также будем помогать удерживать Россию от дальнейших агрессий", - заверил он.

Напомним, Латвия уже выделила более 1% своего ВВП на военную помощь Украине.

Также отметим, что Зеленский передал Левитсу список первоочередных потребностей Украины для обороны.

Тем временем президент Украины заявлял, что государство сможет стать полноценным членом ЕС через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

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