ЄС бореться за підтримку Бельгії: під загрозою кредит Україні на 140 млрд євро

Бельгія, П'ятниця 07 листопада 2025 12:56
ЄС бореться за підтримку Бельгії: під загрозою кредит Україні на 140 млрд євро Фото: ЄС ризикує зірвати фінансову підтримку Києва (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія намагається переконати уряд Бельгії підтримати надання Україні мегакредиту на 140 млрд євро, який має стати фінансовою "подушкою" для Києва на найближчі три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, сьогодні відбудеться один із вирішальних раундів консультацій: високопосадовці Єврокомісії хочуть переконати Бельгію, що всі фінансові та юридичні ризики використання російських активів уже враховані та мінімізовані.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер залишає питання відкритим, адже всередині країни триває складний бюджетний процес: уряд намагається узгодити скорочення видатків на 10 млрд євро.

На тлі внутрішньої нестабільності Бельгія побоюється, що може опинитися відповідальною за повернення коштів Москві, якщо юристи Кремля оскаржать використання заблокованих активів у судах.

Ще одна проблема - часовий фактор. Якщо Бельгія не змінить позицію, ЄС не зможе вчасно ухвалити пакет. У такому разі Києву доведеться покладатися на інші джерела фінансування або ризикувати опинитися без критично необхідних коштів навесні 2026 року.

Наразі дефіцит українського бюджету оцінюється приблизно у 60 млрд доларів на найближчі два роки, без урахування витрат на оборону.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, юридичні ризики "обмежені", а будь-які потенційні збитки для Бельгії будуть перекриті гарантіями від інших урядів ЄС. Водночас Брюссель вимагає від партнерів національних гарантій на суму понад 170 млрд євро "на всяк випадок".

У разі позитивного рішення Єврокомісія планує вже найближчими тижнями внести законопроєкт щодо репараційної позики. Але якщо Європарламент також вимагатиме участі в процесі, це може суттєво затягнути ухвалення рішення та поставити під загрозу вчасну фінансову підтримку Києва.

Російські активи

Нагадаємо, міжнародні партнери України вже тривалий час продовжують шукати способи покриття дефіциту державного бюджету на наступний рік. Один із ключових варіантів - створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Як зазначалося раніше, зволікання не створює критичних ризиків для України, оскільки фінансові потреби держави на 2025 рік уже забезпечені.

Крім того, ми повідомляли, що Єврокомісія готує новий план фінансування України. Детальніше про те, які є варіанти, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що вчора, 6 листопада, Bloomberg розкрив, чому ЄС досі не узгодив фінансовий план.

