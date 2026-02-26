ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ, - глава МЗС Німеччини

Четвер 26 лютого 2026 03:23
UA EN RU
ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ, - глава МЗС Німеччини Фото: глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

ЄС більше не повертатиметься до питання передачі Україні заморожених активів Росії навіть всупереч вето Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Це питання нарешті вирішено", - заявив Вадефуль на спільній прес-конференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево.

Водночас німецький дипломат нагадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" для України - кредит у 90 мільярдів євро.

При цьому він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує ініціативу кредиту для України.

Що передувало

Як відомо, днями глави МЗС країн ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії. Відомо, що головним противником обмежень проти РФ є насамперед Угорщина, Словаччина та Італія.

Щодо Італії, країна не хоче запроваджувати санкції проти грузинського порту Кулеві, оскільки звідти надходить газ з Азербайджану.

Щодо позиції Угорщини та Словаччини, то там заявляють, що Україна навмисне не ремонтує пошкоджений обстрілами РФ нафтопровід "Дружба", завдяки якому нафта й курсувала до цих країн.

Однак президент Володимир Зеленський порадив проросійським урядам Угорщини та Словаччини домовлятися безпосередньо з Москвою щодо енергетичного перемир'я, якщо їхня ситуація з нафтопроводом "Дружба" не влаштовує.

Президент заявив, що під час відновлювальних робіт окупанти обстрілюють ремонтників, тому ризикувати життям людей Україна не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Євросоюз Україна
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ