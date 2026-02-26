ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

ЕС больше не вернется к передачи Украине замороженных активов РФ, - глава МИД Германии

Четверг 26 февраля 2026 03:23
ЕС больше не вернется к передачи Украине замороженных активов РФ, - глава МИД Германии Фото: глава МИД Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

ЕС больше не будет возвращаться к вопросу передачи Украине замороженных активов России даже вопреки вето Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Этот вопрос наконец решен", - заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево.

В то же время немецкий дипломат напомнил, что Европейский Союз смог найти "очень хороший резервный инструмент" для Украины - кредит в 90 миллиардов евро.

При этом он раскритиковал позицию Венгрии, которая блокирует инициативу кредита для Украины.

Что предшествовало

Как известно, на днях главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. Известно, что главным противником ограничений против РФ является прежде всего Венгрия, Словакия и Италия.

Касаемо Италии, страна не хочет вводить санкции против грузинского порта Кулеви, поскольку оттуда поступает газ из Азербайджана.

Насчет позиции Венгрии и Словакии, там заявляют, что Украина умышленно не ремонтирует поврежденный обстрелами РФ нефтепровод "Дружба", благодаря которому нефть и курсировала в эти страны.

Однако президент Владимир Зеленский посоветовал пророссийским правительствам Венгрии и Словакии договариваться непосредственно с Москвой насчет энергетичсекое перемирия, если их ситуация с нефтепроводом "Дружба" не устраивает.

Президент заявил, что во время восстановительных работ оккупанты обстреливают ремонтников, поэтому рисковать жизнью людей Украина не будет.

