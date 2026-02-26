ЕС больше не вернется к передачи Украине замороженных активов РФ, - глава МИД Германии
ЕС больше не будет возвращаться к вопросу передачи Украине замороженных активов России даже вопреки вето Венгрии.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Этот вопрос наконец решен", - заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево.
В то же время немецкий дипломат напомнил, что Европейский Союз смог найти "очень хороший резервный инструмент" для Украины - кредит в 90 миллиардов евро.
При этом он раскритиковал позицию Венгрии, которая блокирует инициативу кредита для Украины.
Что предшествовало
Как известно, на днях главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. Известно, что главным противником ограничений против РФ является прежде всего Венгрия, Словакия и Италия.
Касаемо Италии, страна не хочет вводить санкции против грузинского порта Кулеви, поскольку оттуда поступает газ из Азербайджана.
Насчет позиции Венгрии и Словакии, там заявляют, что Украина умышленно не ремонтирует поврежденный обстрелами РФ нефтепровод "Дружба", благодаря которому нефть и курсировала в эти страны.
Однако президент Владимир Зеленский посоветовал пророссийским правительствам Венгрии и Словакии договариваться непосредственно с Москвой насчет энергетичсекое перемирия, если их ситуация с нефтепроводом "Дружба" не устраивает.
Президент заявил, что во время восстановительных работ оккупанты обстреливают ремонтников, поэтому рисковать жизнью людей Украина не будет.