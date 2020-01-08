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ЕС и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз

Новости » Политика     08.01.2020 - 16:36
ЕС и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Церемония подписания соглашения состоялась в Брюсселе

Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Как сообщается, церемония подписания соглашения состоялась в Брюсселе.

От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится с 60 до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до десяти дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).

Напомним, Украина и Евросоюз обсудили совершенствование соглашения об ассоциации. В 2020 год собираются пройти всю подготовку к совершенствованию соглашения.

Также сообщалось, что в Украине "таможенный безвиз" с Евросоюзом может заработать в 2021 году. По словам Качки, в Украине уже принято соответствующее законодательство, над внедрением которого стороны будут совместно работать в течение 12 месяцев.

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