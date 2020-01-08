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ЄС і Білорусь підписали угоду про спрощення видачі віз

Новини » Політика     08.01.2020 - 16:36
ЄС і Білорусь підписали угоду про спрощення видачі віз
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Церемонія підписання угоди відбулася у Брюсселі

Білорусь і Європейський союз підписали угоди про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Як повідомляється, церемонія підписання угоди відбулася у Брюсселі.

Від білоруської сторони підписи під угодами поставив міністр закордонних справ Володимир Макей. Євросоюз представляли заступник прем'єр-міністра - міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович і європейський комісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Візова угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. При цьому буде забезпечено право громадян звертатися за отриманням віз як у посольства європейських країн, так і в візові центри.

Вартість "шенгену" для білорусів знизиться з 60 до 35 євро, а рішення про видачу візи буде прийматися в строк до десяти днів (в разі додаткової перевірки термін може збільшитися до 30 днів).

Нагадаємо, Україна і Євросоюз обговорили вдосконалення угоди про асоціацію. У 2020 рік збираються пройти всю підготовку до вдосконалення угоди.

Також повідомлялося, що в Україні "митний безвиз" з Євросоюзом може заробити в 2021 році. За словами Хитавиці, в Україні вже прийнято відповідне законодавство, над запровадженням якого сторони будуть спільно працювати протягом 12 місяців.

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