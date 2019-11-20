"Таможенный безвиз" с ЕС может заработать в 2021 году

Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

Украина и ЕС начали переговоры

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и ЕС во время переговоров e формате Комитета ассоциации в торговом складе начали диалог о взаимном признании уполномоченных экономических операторов, или о подготовке так называемого "таможенного безвізу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в Украине уже принято соответствующее законодательство, над внедрением которого стороны будут совместно работать в течение 12 месяцев.

"Таким образом, где-то на конец следующего года мы можем выйти на этап начала переговоров о взаимном признании. Тогда мы выйдем на формализованный "трек", это уже не будет политическое обещание. Если такие формальные переговоры начнутся, где-то в 21 году мы можем получить "таможенный безвиз", - сказал Качка.

Он заметил, что такого рода соглашение с ЕС будет касаться украинских экспортеров и импортеров, - всех компаний, которые торгуют с Евросоюзом. По его словам, на практике это может означать, что украинская таможня будет интегрирована в таможенную систему Европейского союза, что может позволить, к примеру, украинскому экспортеру, который имеет статус авторизованного экономического оператора, перевозить товар в Германию.

"Мы имеем большую поддержку со стороны Евросоюза, потому что здесь все понимают: это будет означать снятие ограничений на товарооборот и очень существенное снижение всех коррупционных рисков", - добавил Качка.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина, Молдова и Грузия готовы к более глубокой секторальной интеграции с Европейским союзом в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.