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ЄС анонсував саміт у Туреччині до річниці вторгнення Росії в Україну

Фото: голова представництва ЄС у Туреччині Ніколаус Меєр-Ландрут (facebook.com/EUinTurkiye)
Автор: Тетяна Зарембо

Голова представництва Європейського союзу у Туреччині, посол Ніколаус Меєр-Ландрут заявив, що у Стамбулі до річниці російсько-української війни відбудеться великий саміт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на туррецьке інформаційне агентство Anadolu.

За словами представника ЄС, саміт має пройти 22 лютого і на нього буде запрошений український урядовець.

"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. Минулого року, 24 лютого, початок російської агресії був визначальним моментом в європейській історії. Європейська історія - це наша спільна географія. Люди часто посилаються на історію безпеки США 11 вересня. Це був момент змін. Я можу сказати, що 24 лютого 2022 року існує така ж важлива ситуація з безпекою в Європі. У нас на нашому континенті війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами Європейського континенту", - підкреслив посол.

Меєр-Ландрут наголосив, що на саміті обговорюватимуться геополітичні та економічні наслідки війни, і зауважив, що результати війни вже вийшли за межі України і торкнулися всіх.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія піде ва-банк: секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чого чекати на річницю війни.

Крім того, си писали, що Європейський союз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення до РФ.

Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму вже у лютому. Ймовірно, що це відбудеться на саміті ЄС-Україна.

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