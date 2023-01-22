ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого, а проти Білорусі - раніше, - журналіст

Новость на русском →
Брюссель, Неділя 22 січня 2023 23:04
Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого, а проти Білорусі - раніше, - журналіст Фото: Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення до РФ. При цьому санкції проти Білорусі буде введено раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

"10-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - написав він.

При цьому він додав, що перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.

Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже у лютому. Неймовірно, що це відбудеться на саміті ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що санкції проти Росії за її агресію в Україні занурюють російську економіку в рецесію десятиліття.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС має запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна