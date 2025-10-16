У ЄС анонсували "репараційну позику" для України: коли ухвалять рішення

Оборонна дорожня карта Європейського Союзу передбачає надання Україні "репараційної позики" до кінця 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса.
Кубілюс наголосив, що українська оборона заслуговує на підтримку з боку Європейського Союзу.
"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку. "Репараційна позика" має бути реалізована до кінця 2025 року, і Україна дійсно готова допомогти нам своїм нинішнім перевіреним у боях досвідом", - заявив Кубілюс.
За словами єврокомисара, Європейський Союз та Україна разом будують європейський оборонний купол.
Кубілюс також зазначив, що окремі європейські ініціативи у сфері оборони можуть бути реалізовані спільно з Україною.
"Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, "Варта східного флангу", - це ті проєкти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Вони можуть бути реалізовані разом з Україною", - сказав Кубілюс.
"Репараційна позика” для України - це новий фінансовий механізм, який Європейський Союз планує створити, щоб забезпечити довгострокову підтримку відбудови та обороноздатності України коштом російських активів, заморожених у ЄС.
Навіщо це потрібно:
Як ми писали раніше, президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів використати заморожені російські активи на відбудову України.
Одним із механізмів є ймовірність використання ЄС заморожених активів РФ в якості т.зв. "репараційної позики" для України. За проєктом, кредит мають повернути лише після отримання Україною компенсації від Росії.