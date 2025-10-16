В ЕС анонсировали "репарационный заем" для Украины: когда примут решение

Кубилюс подчеркнул, что украинская оборона заслуживает поддержки со стороны Европейского Союза.

"Дорожная карта имеет очень важное обещание. "Репарационный заем" должен быть реализован до конца 2025 года, и Украина действительно готова помочь нам своим нынешним проверенным в боях опытом", - заявил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, Европейский Союз и Украина вместе строят европейский оборонный купол.

Кубилюс также отметил, что отдельные европейские инициативы в сфере обороны могут быть реализованы совместно с Украиной.

"Европейская инициатива по противодействию беспилотникам, "Стражи восточного фланга", - это те проекты, которые можно начать немедленно, чтобы научиться создавать успех. Они могут быть реализованы вместе с Украиной", - сказал Кубилюс.

"Репарационный заем" для Украины

"Репарационный заем" для Украины - это новый финансовый механизм, который Европейский Союз планирует создать, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку восстановления и обороноспособности Украины за счет российских активов, замороженных в ЕС.

Зачем это нужно: