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ЄС активував кризовий механізм через коронавірус

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 12:06
ЄС активував кризовий механізм через коронавірус
Ілюстративне фото (csamir.com)

Механізм посилює здатність ЄС приймати кризові рішення на політичному рівні

Рада Європейського союзу активував механізм комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) у зв'язку з спалахом поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Європейської ради.

Повідомляється, що активував механізм з режиму обміну інформацією на режим повної активації Хорватське головування ЄС.

"Механізми IPCR посилюють здатність Європейського союзу приймати швидкі рішення в разі серйозних межсекторальных криз, які потребують реагування на політичному рівні ЄС. Вони забезпечують необхідну підтримку з боку інститутів і служб ЄС в умовах кризи і його еволюції", - йдеться в повідомленні ЄС.

Нагадаємо, 2 березня Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Брюссель створює групу реагування для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Україні виявили перший випадок коронавіруса 3 березня. Про симптоми зараження коронавірусом українець повідомив 28 лютого, 29 лютого він був госпіталізований. Як зазначили в Моз, у нього лихоманка і сухий кашель.

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