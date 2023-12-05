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В ЄС абсолютна більшість підтримує початок переговорів щодо вступу України, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

За початок офіційних переговорів щодо вступу України до Європейського союзу виступає "абсолютна більшість" країн-членів блоку, попри протидію з боку Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на спільній із нідерландським колегою Ханке Брейнс Слот прес-конференції у Києві 5 грудня.

Український чиновник вважає, що для подолання спротиву Будапешта в цьому питанні треба зробити "багато роботи", оскільки "ніщо не дається просто так".

"Ви усі знаходитесь в інформаційному просторі та бачите напругу, яку створює Угорщина навколо цього питання", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що під час візиту в українську столицю глава МЗС Нідерландів запевнила у підтримці Амстердамом рішення на саміті лідерів ЄС про старт переговорів щодо членства України в блоці.

Український міністр додав, що питання підготовки до цього засідання Євроради було однією з основних тем їхньої розмови, і висловив вдячність Брейнс Слот за позицію Нідерландів.

Чиновник очікує на саміті 14-15 грудня ухвалення "історичного рішення" про початок переговорів щодо членства з Україною, оскільки в Євросоюзі є "абсолютна більшість", яка їх підтримує.

Переговори з ЄС щодо вступу України

Нагадаємо, у листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та низки інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Питання обговорять на саміті лідерів країн, які входять до блоку, 14-15 грудня.

Проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже відкрито виступила Угорщина. Зокрема, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати урядовців ЄС не виносити питання переговорів на саміт.

5 грудня посли Європейського союзу розпочали обговорення пропозиції щодо початку переговорів про вступ України до блоку.

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Дмитро КулебаВступ в ЄС