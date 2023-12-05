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В ЕС абсолютное большинство поддерживает начало переговоров о вступлении Украины, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

За начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выступает "абсолютное большинство" стран-членов блока, несмотря на противодействие со стороны Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на совместной с нидерландским коллегой Ханке Брейнс Слот пресс-конференции в Киеве 5 декабря.

Украинский чиновник считает, что для преодоления сопротивления Будапешта в этом вопросе предстоит проделать "много работы", так как "ничто не дается просто так".

"Вы все находитесь в информационном пространстве и видите напряжение, которое создает Венгрия вокруг этого вопроса", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в ходе визита в украинскую столицу глава МИД Нидерландов заверила в поддержке Амстердамом решения на предстоящем саммите лидеров ЕС о старте переговоров по членству Украины в блоке.

Украинский министр добавил, что вопрос подготовки к данному заседанию Евросовета был одним из основных тем их беседы, и выразил благодарность Брейнс Слот за позицию Нидерландов.

Чиновник ожидает на саммите 14-15 декабря принятие "исторического решения" о начале переговоров относительно членства с Украиной, поскольку в Евросоюзе имеется "абсолютное большинство", которое их поддерживает.

Переговоры с ЕС о вступлении Украины

Напомним, в ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути ко вступлению в Европейский союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, входящих в блок, 14-15 декабря.

Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже открыто выступила Венгрия. В частности, по информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить чиновников ЕС не выносить вопрос переговоров на саммит.

5 декабря послы Европейского союза начали обсуждение предложения о начале переговоров о вступлении Украины в блок.

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Дмитрий КулебаВступление в ЕС