ЄС у 20-му пакеті санкцій анонсував непрямий удар по "Росатому": хто постраждає

Ілюстративне фото: санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Євросоюз завершує підготовку 20-го пакета санкцій, який не міститиме прямих заходів проти "Росатому", але обмеження стосуватимуться його партнерів.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу перед початком Санкційного саміту заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами Власюка, країни ЄС наразі не готові до введення повноцінних санкцій проти російської держкорпорації "Росатом. Разом з тим, певні кроки у цьому напрямку все ж будуть зроблені, адже будуть обмеження, які стосуються сфер, дотичних до діяльності компанії. 

"У 20-му пакеті ми не побачимо “Росатому”, але точно побачимо деякі речі, які не прямо з ним пов’язані. Це той максимум, який зараз можливо витиснути", - зазначив він.

Власюк також підкреслив, що питання санкцій проти російської атомної корпорації надалі буде залишатися на порядку денному. За його словами, Україна день за днем працюватиме з партнерами, щоб таки домогтися в майбутньому обмежень щодо "Росатому".

Власюк переконаний, що російський "Росатом" має бути прирівняний до інших великих російських корпорацій, які вже перебувають під санкційним тиском.

"Ми будемо переконувати партнерів, що "Росатом" - це такий самий "Лукойл". Немає нічого страшного у тому, щоб його санкціонувати, і це абсолютно правильний крок", – наголосив він.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас 23 жовтня повідомила про ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ у відповідь на продовження агресії проти України.

Він передбачає повну заборону імпорту російського зрідженого природного газу (СПГ) з 2027 року, значне посилення санкцій проти нафтових гігантів РФ, розширення списку суден "тіньового флоту" та введення нових фінансових і торгових обмежень.

Крім того, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. При цьому нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.

До речі, американська група Dekleptocracy визначила кілька напрямків санкцій, які в Євросоюзі вважають "неважливими", але потенційно вони можуть завдати великої шкоди армії РФ.

