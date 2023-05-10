ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС у 11 пакеті санкцій покарає Росію за вивезення музейних цінностей з України, - ЗМІ

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 00:18
ЄС у 11 пакеті санкцій покарає Росію за вивезення музейних цінностей з України, - ЗМІ Фото: ЄС у 11 пакеті санкцій покарає Росії за вивезення музейних цінностей з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новий санкційний пакет ЄС проти Росії за вторгнення в Україну передбачає економічні обмеження для причетних до вивезення культурних цінностей із окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Документ, запропонований та поширений Єврокомісією, пропонує запровадити санкції проти п'яти російських посадових осіб, причетних до крадіжки витворів мистецтва.

"Культурні цінності Херсонського художнього музею було вилучено з музею та незаконно вивезено до Сімферополя, до незаконно анексованого Криму", – йдеться у проекті санкцій.

Повідомляється, що один із фігурантів 11 пакету санкцій добровільно та свідомо допоміг російським силовикам звільнити Херсонський обласний музей від його артефактів.

У свою чергу, інший виявив місцезнаходження творів мистецтва з Маріупольського художнього музею імені Куїнджі і добровільно передав їх російській владі, яка сприяла їх передачі до Донецького краєзнавчого музею.

Нагадаємо, пропозиція глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн щодо 11-го пакету санкцій проти Росії була розіслана державам-членам. Воно спрямоване на закриття лазівок у торговельних обмеженнях Росії.

Пізніше голова Єврокомісії назвала три ключові елементи 11-го пакету санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм
Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні