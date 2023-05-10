ЄС у 11 пакеті санкцій покарає Росію за вивезення музейних цінностей з України, - ЗМІ
Новий санкційний пакет ЄС проти Росії за вторгнення в Україну передбачає економічні обмеження для причетних до вивезення культурних цінностей із окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
Документ, запропонований та поширений Єврокомісією, пропонує запровадити санкції проти п'яти російських посадових осіб, причетних до крадіжки витворів мистецтва.
"Культурні цінності Херсонського художнього музею було вилучено з музею та незаконно вивезено до Сімферополя, до незаконно анексованого Криму", – йдеться у проекті санкцій.
Повідомляється, що один із фігурантів 11 пакету санкцій добровільно та свідомо допоміг російським силовикам звільнити Херсонський обласний музей від його артефактів.
У свою чергу, інший виявив місцезнаходження творів мистецтва з Маріупольського художнього музею імені Куїнджі і добровільно передав їх російській владі, яка сприяла їх передачі до Донецького краєзнавчого музею.
Нагадаємо, пропозиція глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн щодо 11-го пакету санкцій проти Росії була розіслана державам-членам. Воно спрямоване на закриття лазівок у торговельних обмеженнях Росії.
Пізніше голова Єврокомісії назвала три ключові елементи 11-го пакету санкцій проти Росії.
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