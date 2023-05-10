ЕС в 11 пакете санкций накажет России за вывоз музейных ценностей из Украины, - СМИ

Новый санкционный пакет ЕС против России за вторжение в Украину предусматривает экономические ограничения для причастных к вывозу культурных ценностей с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver .

Документ, предложенный и распространенный Еврокомиссией, предлагает ввести санкции против пяти российских должностных лиц, причастных к краже произведений искусства.

"Культурные ценности Херсонского художественного музея были изъяты из музея и незаконно вывезены в Симферополь, в незаконно аннексированный Крым", – говорится в проекте санкций.

Сообщается, что один из фигурантов 11 пакета санкций добровольно и сознательно помог российским силовикам освободить Херсонский областной музей от его артефактов.

В свою очередь, другой обнаружил местонахождение произведений искусства из Мариупольского художественного музея имени Куинджи и добровольно передал их российским властям, которые способствовали их передаче в Донецкий краеведческий музей.