Над Єрусалимом та іншими районами Ізраїлю збили десятки іранських балістичних ракет, - KAN

За даними радіостанції KAN, йдеться про десятки таких ракет, якими Іран цієї ночі атакував ізраїльську територію.

Також у повідомленні вказується, що йдеться саме про балістику, а не про крилаті ракети або ударні безпілотники, які раніше були задіяні Іраном для повітряної атаки по Ізраїлю.

Перед тим у нічній заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) було опубліковане оголошення про повітряну тривогу у районі Єрусалиму. А також зазначалося, що сирени залунали і на півночі країни, та у регіоні Негев.

Як пишуть іранські державні ЗМІ, країна запустила по Ізраїлю свою першу серію "балістичних" ракет, передає CNN. Таким чином, вірогідно, Тегеран намагається "синхронізувати" ракетні удари з використанням безпілотників у спробі прорвати та розбити оборонні системи ЦАХАЛ.

Також зазначається, що ізраїльська авіація здійснює польоти через повітряний простір Ізраїлю, щоб збити іранські літаки.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, 13 квітня увечері Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників у відповідь на ракетний удар по іранському консульству в Дамаску.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

Наразі ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану. ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.

Як повідомляло Times of Israel з посиланням на 12 канал, Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

Детальніше про повітряні удари Ірану по Ізраїлю - читайте у матеріалі РБК-Україна.