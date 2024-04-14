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Над Иерусалимом и другими районами Израиля сбили десятки иранских баллистических ракет, - KAN

Иллюстративное фото: Израильская ПРО сбила иранские баллистические ракеты (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В небе над Иерусалимом и другими населенными пунктами в разных районах Израиля в ночь на 14 апреля силами и средствами противоракетной обороны (ПРО) были сбиты баллистические ранеты, запущенные из Ирана.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

По данным радиостанции KAN, речь идет о десятках таких ракет, которыми Иран этой ночью атаковал израильскую территорию.

Также в сообщении указывается, что речь идет именно о баллистике, а не о крылатых ракетах или ударных беспилотниках, ранее задействованных Ираном для воздушной атаки по Израилю.

До этого в ночном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было опубликовано объявление о воздушной тревоге в районе Иерусалима. Также отмечалось, что сирены раздались и на севере страны, и в регионе Негев.

Как пишут иранские государственные СМИ, страна запустила по Израилю свою первую серию "баллистических" ракет, передает CNN. Таким образом, вероятно, Тегеран пытается "синхронизировать" ракетные удары с использованием беспилотников в попытке прорвать и разбить оборонные системы ЦАХАЛ.

Также отмечается, что израильская авиация совершает полеты через воздушное пространство Израиля, чтобы сбить иранские самолеты.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 13 апреля вечером Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.

Как сообщало Times of Israel со ссылкой на 12 канал, Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.

Подробнее о воздушных ударах Ирана по Израилю - читайте в материале РБК-Украина.

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ИзраильИранИерусалимРакетный удар