Над Иерусалимом и другими районами Израиля сбили десятки иранских баллистических ракет, - KAN

В небе над Иерусалимом и другими населенными пунктами в разных районах Израиля в ночь на 14 апреля силами и средствами противоракетной обороны (ПРО) были сбиты баллистические ранеты, запущенные из Ирана.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.
По данным радиостанции KAN, речь идет о десятках таких ракет, которыми Иран этой ночью атаковал израильскую территорию.
Также в сообщении указывается, что речь идет именно о баллистике, а не о крылатых ракетах или ударных беспилотниках, ранее задействованных Ираном для воздушной атаки по Израилю.
До этого в ночном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было опубликовано объявление о воздушной тревоге в районе Иерусалима. Также отмечалось, что сирены раздались и на севере страны, и в регионе Негев.
Как пишут иранские государственные СМИ, страна запустила по Израилю свою первую серию "баллистических" ракет, передает CNN. Таким образом, вероятно, Тегеран пытается "синхронизировать" ракетные удары с использованием беспилотников в попытке прорвать и разбить оборонные системы ЦАХАЛ.
Также отмечается, что израильская авиация совершает полеты через воздушное пространство Израиля, чтобы сбить иранские самолеты.
Напомним, 13 апреля вечером Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.
Израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.
Как сообщало Times of Israel со ссылкой на 12 канал, Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.
Подробнее о воздушных ударах Ирана по Израилю - читайте в материале РБК-Украина.
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