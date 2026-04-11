У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

15:24 11.04.2026 Сб
2 хв
Святиню вже готують до відправки спецрейсом. Коли вогонь привезуть до Києва?
aimg Марія Науменко
Фото: Храм Гробу Господнього в Єрусалимі (Getty Images)

У Єрусалимі у Велику суботу 11 квітня в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню - однієї з ключових подій православного світу напередодні Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію святкування в Єрусалимі.

Перед початком обряду в храмі гасять усі джерела вогню, після чого Кувуклію - каплицю над Гробом Господнім - перевіряють представники різних конфесій і служб. Далі Патріарх Єрусалимський заходить до каплиці з незапаленими свічками, де після молитви, за свідченнями вірян, з’являється вогонь.

Після цього його передають присутнім у храмі, і він швидко поширюється серед паломників. Згодом Благодатний вогонь спеціальними рейсами доправляють до різних країн, зокрема і в Україну.

Зішестя Благодатного вогню вважається символом світла Воскресіння Христового та духовного оновлення. Очікується, що вже найближчими годинами вогонь доставлять до храмів і монастирів, де віряни зможуть зустріти Великдень із цим символом благословення.

У Росії напередодні Великодня почали обмежувати традиційні хресні ходи у великих містах. За даними з соцмереж і оприлюднених документів, силові структури побоюються, що релігійні заходи можуть використати як привід для акцій протесту, зокрема проти обмежень інтернету, блокування Telegram і впровадження нових цифрових систем контролю.

Зокрема, йдеться про ініціативу "Шествіє вєри", учасники якої планували долучатися до офіційних ходів із плакатами замість ікон. У відповідь частину заходів перевели у закритий формат або скасували, а заклики до участі в подібних акціях у РФ назвали "провокаціями" та "фейками".

