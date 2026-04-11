В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Перед началом обряда в храме гасят все источники огня, после чего Кувуклию - часовню над Гробом Господним - проверяют представители разных конфессий и служб. Далее Патриарх Иерусалимский заходит в часовню с незажженными свечами, где после молитвы, по свидетельствам верующих, появляется огонь.

После этого его передают присутствующим в храме, и он быстро распространяется среди паломников. Впоследствии Благодатный огонь специальными рейсами доставляют в разные страны, в том числе и в Украину.

Сошествие Благодатного огня считается символом света Воскресения Христова и духовного обновления. Ожидается, что уже в ближайшие часы огонь доставят в храмы и монастыри, где верующие смогут встретить Пасху с этим символом благословения.