RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

15:24 11.04.2026 Сб
2 мин
Святыню уже готовят к отправке спецрейсом. Когда огонь привезут в Киев?
aimg Мария Науменко
Фото: Храм Гроба Господня в Иерусалиме (Getty Images)

В Иерусалиме в Великую субботу 11 апреля в Храме Гроба Господня состоялось сошествие Благодатного огня - одного из ключевых событий православного мира накануне Пасхи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию празднования в Иерусалиме.

Перед началом обряда в храме гасят все источники огня, после чего Кувуклию - часовню над Гробом Господним - проверяют представители разных конфессий и служб. Далее Патриарх Иерусалимский заходит в часовню с незажженными свечами, где после молитвы, по свидетельствам верующих, появляется огонь.

После этого его передают присутствующим в храме, и он быстро распространяется среди паломников. Впоследствии Благодатный огонь специальными рейсами доставляют в разные страны, в том числе и в Украину.

Сошествие Благодатного огня считается символом света Воскресения Христова и духовного обновления. Ожидается, что уже в ближайшие часы огонь доставят в храмы и монастыри, где верующие смогут встретить Пасху с этим символом благословения.

В России накануне Пасхи начали ограничивать традиционные крестные ходы в крупных городах. По данным из соцсетей и обнародованных документов, силовые структуры опасаются, что религиозные мероприятия могут использовать как повод для акций протеста, в частности против ограничений интернета, блокировки Telegram и внедрения новых цифровых систем контроля.

В частности, речь идет об инициативе "Шествие веры", участники которой планировали участвовать в официальных шествиях с плакатами вместо икон. В ответ часть мероприятий перевели в закрытый формат или отменили, а призывы к участию в подобных акциях в РФ назвали "провокациями" и "фейками".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
