У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

У Єрусалимі у Велику суботу 11 квітня в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню - однієї з ключових подій православного світу напередодні Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію святкування в Єрусалимі.

Перед початком обряду в храмі гасять усі джерела вогню, після чого Кувуклію - каплицю над Гробом Господнім - перевіряють представники різних конфесій і служб. Далі Патріарх Єрусалимський заходить до каплиці з незапаленими свічками, де після молитви, за свідченнями вірян, з’являється вогонь.

Після цього його передають присутнім у храмі, і він швидко поширюється серед паломників. Згодом Благодатний вогонь спеціальними рейсами доправляють до різних країн, зокрема і в Україну.

Зішестя Благодатного вогню вважається символом світла Воскресіння Христового та духовного оновлення. Очікується, що вже найближчими годинами вогонь доставлять до храмів і монастирів, де віряни зможуть зустріти Великдень із цим символом благословення.