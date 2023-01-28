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В Єрусалимі вдруге за добу сталась стрілянина, є постраждалі

Фото: в Єрусалимі вдруге за добу сталась стрілянина, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Єрусалимі вдруге за добу влаштували стрілянину. 13-річного стрілка було "нейтралізовано".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Внаслідок стрілянини поранення отримали двоє людей.

Згідно з даними правоохоронців, вогонь відкрив 13-річний підліток зі Східного Єрусалима, на ім'я Мухаммед Аліят.

Жертвами стрілянини стали батько та син, які були волонтерами служби швидкої допомоги. Після надання медичної допомоги на місці, їх обох було госпіталізовано до міського медцентру.

В лікарні заявили, що 20-річний хлопець та 59-річний чоловік наразі перебувають у важкому, однак стабільному стані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що того ж дня поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок чого загинули семеро людей.

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