Ernest Airlines решил добавить еще один рейс из Львова в Неаполь

Добавляется еще один рейс во вторник

Ernest Airlines с 3 июля увеличивает количество регулярных рейсов на линии Львов-Неаполь с трех до четырех в раз неделю за счет еще одного рейса по вторникам. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Львов.

Согласно сообщению, такая увеличенная частотность отражена в обновленном расписании авиаперевозчика с 3 июля по 4 сентября 2018 года.

Фактически, к уже действующим рейсам во вторник, пятницу и воскресенье добавляется еще один (к уже существующему) рейс во вторник с отправлением из Львова в 16:45.

Напомним, 20 октября перевозчик начал сотрудничество с аэропортом Львов, открыв рейс в Милан (Бергамо).

8 декабря авиакомпания запустила два новых направления в Неаполь и Венецию, а с 22 июня 2018 года вводит еще два маршрута: в Милан (аэропорт Мальпенса) и в Рим (аэропорт Фьюмичино).

Ernest Airlines также летает из Италии в Киев.