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Ernest Airlines вирішив додати ще один рейс зі Львова в Неаполь

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 13:59
Фото: лоукостер "Ernest Airlines" (facebook.com flyernest)
Фото: лоукостер "Ernest Airlines" (facebook.com flyernest)

Додається ще один рейс у вівторок


Ernest Airlines з 3 липня збільшує кількість регулярних рейсів на лінії Львів-Неаполь з трьох до чотирьох в раз тиждень за рахунок ще одного рейсу по вівторках. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на прес-службу аеропорту Львів.

Згідно з повідомленням, така збільшена частотність відображена в оновленому розкладі авіаперевізника з 3 липня по 4 вересня 2018 року.

Фактично, до вже діючих рейсам у вівторок, п'ятницю та неділю додається ще один (до вже існуючого) рейс у вівторок з відправленням зі Львова о 16:45.

Нагадаємо, 20 жовтня перевізник почав співпрацю з аеропортом Львів, відкривши рейс до Мілана (Бергамо). 

8 грудня авіакомпанія запустила два нових напрямки в Неаполь і Венецію, а з 22 червня 2018 року вводить ще два маршрути: до Мілана (аеропорт Мальпенса) і в Рим (аеропорт Фьюмічіно).

Ernest Airlines також літає з Італії до Києва.

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Теги публікації: аэропорт, Львів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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