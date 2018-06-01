Ernest Airlines вирішив додати ще один рейс зі Львова в Неаполь

Додається ще один рейс у вівторок



Ernest Airlines з 3 липня збільшує кількість регулярних рейсів на лінії Львів-Неаполь з трьох до чотирьох в раз тиждень за рахунок ще одного рейсу по вівторках. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на прес-службу аеропорту Львів.

Згідно з повідомленням, така збільшена частотність відображена в оновленому розкладі авіаперевізника з 3 липня по 4 вересня 2018 року.

Фактично, до вже діючих рейсам у вівторок, п'ятницю та неділю додається ще один (до вже існуючого) рейс у вівторок з відправленням зі Львова о 16:45.

Нагадаємо, 20 жовтня перевізник почав співпрацю з аеропортом Львів, відкривши рейс до Мілана (Бергамо).

8 грудня авіакомпанія запустила два нових напрямки в Неаполь і Венецію, а з 22 червня 2018 року вводить ще два маршрути: до Мілана (аеропорт Мальпенса) і в Рим (аеропорт Фьюмічіно).

Ernest Airlines також літає з Італії до Києва.