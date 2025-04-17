Єрмак про зустріч у Парижі: є новий формат перемовин, незабаром наступний раунд

"Це не чергові переговори делегацій України та США, а незвичайний формат, коли зібралися представники коаліції рішучих, наші друзі з Німеччини, Великобританії, Франції і також долучилися наші американські партнери", - розповів керівник ОП.

Єрмак уточнив, що у Парижі сьогодні відбулася ціла серія зустрічей. Спочатку українська делегація зустрілася з представниками "коаліції рішучих", потім з американськими високопосадовцями, і зрештою - була спільна зустріч усіх учасників.

"Було декілька зустрічей, але головне, що сьогодні представники Європи, України та США разом говорили про те, як досягти сталого і справедливого миру для України. Говорили про припинення війни, про гарантії безпеки, про все, що треба Україні, щоб така агресія не повторилася", - зазначив Єрмак.

За його словами, мандат від Зеленського був говорити про те, як досягти повного припинення вогню, щоб запрацював моніторинг, про обмін полонених і повернення депортованих дітей.

"Це те, що може дати можливість перейти в певному форматі до вже перемовин за участі американців, за участі європейців… перемовин про те, як закінчити війну справедливим миром", - сказав керівник ОП.

Він вважає, що новий формат переговорів "буде дуже ефективним".

"Ми домовилися, що наступна зустріч відбудеться дуже скоро, я думаю, навіть наступного тижня. І ми продовжимо ці консультації", - підсумував Єрмак.

Зустрічі у Парижі

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня. Вони хочуть просувати зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.

Сьогодні Рубіо і Віткофф зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів досягнення миру в Україні.