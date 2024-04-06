Єрмак закликає до додаткових систем ППО через підготовку російського наступу

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав до необхідності надати Україні додаткові системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні. За інформацією джерела, він розглядав Харків як найбільш ймовірну ціль для основного удару.
"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", - сказав Єрмак.
Також Єрмак наголосив, що Україні необхідні додаткові системи ППО для захисту міст.
"Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста", - додав глава Офісу Президента.
Раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі країни проаналізують свої запаси систем ППО, для передачі їх Україні.
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула на ситуацію у війні із Росією.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.
Також 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив питання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.
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