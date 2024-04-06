Єрмак закликає до додаткових систем ППО через підготовку російського наступу

Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні. За інформацією джерела, він розглядав Харків як найбільш ймовірну ціль для основного удару.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", - сказав Єрмак.

Також Єрмак наголосив, що Україні необхідні додаткові системи ППО для захисту міст.

"Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста", - додав глава Офісу Президента.