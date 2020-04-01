Ермак не задекларировал продажу своего предыдущего авто

Глава Офиса президента Андрей Ермак не задекларировал продажу своего старого автомобиля перед покупкой нового Mercedes-Benz S 350d за 3,2 миллиона гривен. Об этом сообщает "Главком", передает РБК-Украина.

Отмечается, что в декларации Ермак записал, что автомобиль находится в собственности совершенно иного лица.

Как известно, во время брифинга 31 марта, комментируя скандал с приобретением элитного автомобиля, Ермак заявил, что он продал свой старый автомобиль и купил новый.

"Я давно планировал сменить автомобиль. Но увы, сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль и купил новый ", - сказал во время брифинга Ермак.

По его словам, приобретение авто показано в его декларации.

Впрочем, и декларации о доходах, которую Ермак подал 21 февраля 2020 года как кандидат на должность руководителя Офиса президента, он сообщил, что пользуется автомобилем Toyota Camry 2015 года выпуска, который находится в собственности у совершенно другого гражданина Ерошева Андрея Николаевича.

Во время брифинга Ермак об этом факте не сообщил, а говорил про предыдущий автомобиль как свою собственность, которую продал.

Действительно, в декларации о доходах, поданной 20 марта 2020 года, указана покупка автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска, а Toyota Camry с новой декларации исчезла. В то же время, продажу старого автомобиля, о котором он говорил на брифинге, и получения дохода от этой операции, Ермак в декларации не указал.





Напомним, 11 марта Ермак приобрел Mercedes-Benz S 350 d 4Matic long (2019 года выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 972 776 гривен.

Оплата услуг при приобретении автомобиля обошлась в 106 752 гривны, сбор во время приобретения права собственности на легковые автомобили - 123 865 гривен. Таким образом, всего на покупку автомобиля глава Офиса президента потратил 3 млн 203 тыс. 393 гривны.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело на основании обращения нардепа Гео Лероса. Накануне он обнародовал видео с Денисом Ермаком, на котором тот обсуждал назначение на различные высокие должности. Предполагается, что через Дениса Ермака отдельные назначения за крупные суммы якобы соглашались в Офисе президента.