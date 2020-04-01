Єрмак не задекларував продаж свого попереднього авто

Глава Офісу президента Андрій Єрмак не задекларував продаж свого старого автомобілю перед купівлею нового Mercedes-Benz S 350d за 3,2 мільйона гривень. Про це повідомляє "Главком", передає РБК-Україна.

Зазначається, що в декларації Єрмак записав, що автівка перебуває у власності зовсім іншої особи.

Як відомо, під час брифінгу 31 березня, коментуючи скандал із придбанням елітного автомобіля, Єрмак заявив, що він продав свій старий автомобіль і купив новий.

"Я давно планував змінити автомобіль. Але на жаль, сьогодні я живу в такому темпі, що в мене нема часу на якісь такі речі, чесно кажучи, ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль й купив новий ", - сказав під час брифінгу Єрмак.

За його словами, придбання авто показано в його декларації.

Втім, і декларації про доходи, яку Єрмак подав 21 лютого 2020 року як кандидат на посаду керівника Офісу президента, він повідомив, що користується автомобілем Toyota Camry 2015 року випуску, який перебуває у власності у зовсім іншого громадянина Єрошова Андрія Миколайовича.

Під час брифінгу Єрмак про це факт не повідомив, а говорив про попередній автомобіль як свою власність, яку продав.

Дійсно, в декларації про доходи, поданій 20 березня 2020 року, вказана купівля автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску, а Toyota Camry із нової декларації зникла. Водночас, продаж старого автомобіля, про який він говорив на брифінгу, та отримання доходу від цієї операції, Єрмак в декларації не вказав.





Нагадаємо, 11 березня Єрмак придбав Mercedes-Benz S 350 d 4Matic long (2019 року випуску) у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" за 2 972 776 гривень.

Оплата послуг при придбанні автомобіля обійшлася в 106 752 гривні, збір під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 865 гривень. Загалом, на покупку автомобіля глава Офісу президента витратив 3 млн 203 тис. 393 гривні.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу на підставі звернення нардепа Гео Лероса. Напередодні він оприлюднив відео з Денисом Єрмаком, на якому той обговорював призначення на різні високі посади. Передбачається, що через Дениса Єрмака окремі призначення за великі суми нібито погоджувалися в Офісі президента.