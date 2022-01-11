Ермак о вторжении России в Украину: это будет приговором для НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что возможное вторжение России в Украину станет приговором для НАТО. А также крупнейшим поражением для западных партнеров.

По его словам, позиция Киева состоит в том, что обсуждение вопросов системы безопасности в Европе должно начинаться с Украины. А продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из крупнейших поражений западных партнеров.

"Во-первых, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения останутся и будут защищать страну (в случае вторжения России, - ред.). Если это произойдет, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, поскольку западные страны должны будут объяснить своим людям, почему были такие долгие разговоры, но нападение все-таки случилось", - отметил Ермак.