Єрмак про вторгнення Росії до України: це буде вироком для НАТО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що можливе вторгнення Росії до України стане вироком для НАТО. А також найбільшою поразкою для західних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Єрмака британському "Channel 4".
За його словами, позиція Києва полягає в тому, що обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України. А продовження війни в Україні або ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок західних партнерів.
"По-перше, я абсолютно впевнений, що більше 90% нашого населення залишаться і будуть захищати країну (у разі вторгнення Росії, - ред.). Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, оскільки західні країни повинні будуть пояснити своїм людям, чому були такі довгі розмови, але напад все-таки стався", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, раніше постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, Вашингтон бачить в діях Росії намір напасти на Україну.
А американська газета The New York Times пише що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни.