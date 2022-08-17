Ермак встретился с генсеком Конференции ООН: о чем говорили
Глава Офиса Президента Андрей Ермак 17 августа провел встречу с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ОП.
Ермак отметил роль ООН и личное лидерство генсека Антониу Гутерриша в том, что были достигнуты договоренности и началась реализация соглашения об экспорте зерна из украинских портов.
"Мы открыты и готовы к взаимодействию во всех вопросах, что учитывают наши национальные интересы и не вредят нашей стране", - отметил чиновник.
Глава ОП указал, что Украина также готова к предметному обсуждению с международными институтами и партнерами тех шагов, которые помогут другим государствам в условиях продовольственного кризиса и остальных вызовов, а также будут способствовать усилению украинской экономики.
Со своей стороны Гринспан поблагодарила за готовность украинской стороны к взаимодействию, в частности в сложных условиях войны.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 17 августа прибыл во Львов. Он встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом 18 августа.