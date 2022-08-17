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Ермак встретился с генсеком Конференции ООН: о чем говорили

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 23:25
Ермак встретился с генсеком Конференции ООН: о чем говорили Фото: Ермак встретился с генсеком Конференции ООН (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 17 августа провел встречу с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ОП.

Ермак отметил роль ООН и личное лидерство генсека Антониу Гутерриша в том, что были достигнуты договоренности и началась реализация соглашения об экспорте зерна из украинских портов.

"Мы открыты и готовы к взаимодействию во всех вопросах, что учитывают наши национальные интересы и не вредят нашей стране", - отметил чиновник.

Глава ОП указал, что Украина также готова к предметному обсуждению с международными институтами и партнерами тех шагов, которые помогут другим государствам в условиях продовольственного кризиса и остальных вызовов, а также будут способствовать усилению украинской экономики.

Со своей стороны Гринспан поблагодарила за готовность украинской стороны к взаимодействию, в частности в сложных условиях войны.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 17 августа прибыл во Львов. Он встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом 18 августа.

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ООН Андрей Ермак
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