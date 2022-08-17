Єрмак зустрівся з генсеком Конференції ООН: про що говорили
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 17 серпня провів зустріч з генеральним секретарем Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребекою Грінспан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.
Єрмак відзначив роль ООН та особисте лідерство генсека Антоніу Гутерріша в тому, що були досягнуті домовленості та розпочалася реалізація угоди про експорт зерна з українських портів.
"Ми відкриті й готові до взаємодії в усіх питаннях, що враховують наші національні інтереси та не шкодять нашій країні", - зазначив посадовець.
Глава ОП вказав, що Україна також готова до предметного обговорення з міжнародними інституціями та партнерами тих кроків, які допоможуть іншим державам в умовах продовольчої кризи та решти викликів, а також сприятимуть посиленню української економіки.
Зі свого боку Грінспан подякувала за готовність української сторони до взаємодії, зокрема в складних умовах війни.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 17 серпня прибув до Львова. Він зустрінеться з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом 18 серпня.