ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак зустрівся з генсеком Конференції ООН: про що говорили

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 23:25
Єрмак зустрівся з генсеком Конференції ООН: про що говорили Фото: Єрмак зустрівся з генсеком Конференції ООН (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 17 серпня провів зустріч з генеральним секретарем Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребекою Грінспан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Єрмак відзначив роль ООН та особисте лідерство генсека Антоніу Гутерріша в тому, що були досягнуті домовленості та розпочалася реалізація угоди про експорт зерна з українських портів.

"Ми відкриті й готові до взаємодії в усіх питаннях, що враховують наші національні інтереси та не шкодять нашій країні", - зазначив посадовець.

Глава ОП вказав, що Україна також готова до предметного обговорення з міжнародними інституціями та партнерами тих кроків, які допоможуть іншим державам в умовах продовольчої кризи та решти викликів, а також сприятимуть посиленню української економіки.

Зі свого боку Грінспан подякувала за готовність української сторони до взаємодії, зокрема в складних умовах війни.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 17 серпня прибув до Львова. Він зустрінеться з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом 18 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Андрій Єрмак
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям