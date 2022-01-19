Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января

Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) может пройти до конца января. На ней может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что нормандские советники планируют встретиться в ближайшее время, но точной даты пока нет.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат попытаются оживить и на уровне министров. Для этого скоро ожидается очередной визит глав МИД Германии и Франции в Киев.