UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января

Автор: Сергей Щербина

Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) может пройти до конца января. На ней может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что нормандские советники планируют встретиться в ближайшее время, но точной даты пока нет.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат попытаются оживить и на уровне министров. Для этого скоро ожидается очередной визит глав МИД Германии и Франции в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакНормандский формат