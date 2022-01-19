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Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня

Автор: Сергій Щербина

Наступна зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) може пройти до кінця січня. На ній може обговорюватися залучення німецьких і французьких партнерів до верифікації режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це на зустрічі з журналістами заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, до кінця місяця відбудеться зустріч політичних радників нормандського формату. На цій зустрічі може обговорюватися верифікаційний механізм за участю Німеччини та Франції щодо режиму припинення вогню", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що нормандські радники планують зустрітися найближчим часом, але точної дати поки що немає.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нормандський формат намагатимуться пожвавити й на рівні міністрів. Для цього незабаром очікується черговий візит глав МЗС Німеччини та Франції до Києва.

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Андрій ЄрмакНормандський формат