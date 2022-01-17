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Будет еще один визит. Нормандский формат попытаются оживить на уровне министров, - Кулеба

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Киев, Понедельник 17 января 2022 14:12
Будет еще один визит. Нормандский формат попытаются оживить на уровне министров, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшее время министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан посетят Украину. На этот раз стороны попытаются активизировать нормандский формат на министерском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи министров иностранных дел Украины и Германии - Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок.

"Скоро состоится еще один визит, французский наш коллега Жан Ив Ле-Дриан приедет сюда вместе с Анналеной в Украину. У нас будет трехсторонняя встреча, на ней мы детально обсудим перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата, всех четырех… Когда мы встретимся втроем, то оценим перспективы возобновления полноценного нормандского формата на уровне министров", - отметил украинский министр.

Он также подчеркнул, что переговоры на уровне политических советников активизировались, но о датах следующих встреч пока рано говорить.

Напомним, ранее Бербок заявила, что Германия сделает все для перезапуска нормандского формата.

До этого РБК-Украина писало, что нормандские советники могут провести новую встречу, но даты пока нет.

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Дмитрий Кулеба Нормандский формат
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